Shopping ParkCity Sumaré recebe o evento “Meus Heróis” no fim de semana

Evento será realizado nos dias 21 e 22, sábado e domingo, e promete encantar os fãs dos personagens icônicos

O Shopping ParkCity Sumaré preparou uma atração imperdível para os fãs de histórias em quadrinhos, filmes e cultura geek. É o evento gratuito “Meus Heróis”, que acontece neste fim de semana, dias 21 e 22/2, sábado e domingo, das 10h às 22h, com uma programação especial e experiências imersivas para toda a família.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento, explica que os fãs de Cosplay poderão participar do evento usando suas próprias fantasias de heróis ou trajes dos seus personagens favoritos de filmes, séries e animes.

“Haverá um espaço instagramável para promover uma interação mágica e divertida entre os personagens e os fãs, que poderão registrar cada momento com os super-heróis que encantam gerações”, explica. O público também poderá conferir e adquirir diversos produtos oficiais dos personagens, incluindo quadros, miniaturas e suvenires.

Iniciativa

A iniciativa é uma parceria do projeto All Stars F.C. e tem o apoio da banda cover oficial do Capital Inicial. Além do entretenimento, o evento também possui caráter solidário. Parte do valor arrecadado com as atrações será revertida para ações beneficentes, reforçando o compromisso social da iniciativa.

Com entrada gratuita, o evento reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré em oferecer atrações diversificadas, que promovam lazer, entretenimento e momentos memoráveis para a comunidade. “O objetivo é proporcionar experiências que encantem o público e criem conexões emocionais, reunindo famílias, fãs e visitantes em um ambiente acolhedor e cheio de diversão”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

Evento Meus Heróis

Quando: dias 21 e 22/2, sábado e domingo.

Horário: 10h às 22h.

Local: espaço tematizado em frente à loja American Shoes.

Evento gratuito

