Nova Odessa passa a integrar Agenda Viva SP e amplia divulgação de eventos

Departamento Municipal de Cultura e Turismo entra na plataforma da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e fortalece visibilidade de iniciativas como Quarta Gastronômica, Feiras Noturnas, Festa das Nações e outras programações da cidade

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa agora faz parte da Agenda Viva SP, plataforma oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A inclusão amplia a visibilidade das ações culturais do município, que passam a integrar um dos principais guias digitais de eventos do Estado.

Com a adesão, eventos promovidos pela Cultura, como a Quarta Gastronômica, Feiras Noturnas, o aniversário da cidade, as apresentações da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, Feiras de Artesanato, atividades da Biblioteca Municipal e tradicional Festa das Nações entre outros, estarão disponíveis no site da Agenda Viva SP, alcançando um público ainda maior e facilitando o acesso da população às atividades culturais da cidade.

A Agenda Viva SP é guia de eventos no Estado com foco especial na divulgação de atividades gratuitas, democratizando o acesso à informação cultural para todos os públicos e rendas. O portal conta com recursos de busca em inteligência artificial, que facilitam a navegação e permitem encontrar eventos por região, data ou categoria. O acesso é pelo endereço agendavivasp.com.br.

Leia + sobre diversão e arte