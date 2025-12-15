O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize a conclusão da pavimentação asfáltica em trecho da Rua Integridade, no Jardim Boer.

No documento o parlamentar relata que a conclusão da via e o reparo do asfalto presente são demandas antigas da população. A situação tem causado insegurança a moradores e motoristas. De acordo com vereador, em reunião realizada na Unidade de Transportes e Sistema Viário na quarta-feira (10), foi reforçada a necessidade urgente de intervenções na via ao secretário adjunto de trânsito, Marcelo Giongo, que atendeu à solicitação, determinando a interdição do trecho afetado.

“A rua, de grande extensão, possui trechos sem a infraestrutura necessária, sem pavimentação, e suas condições atuais têm contribuído para acidentes — especialmente após as últimas chuvas, que resultaram no surgimento de uma cratera. A situação é ainda mais preocupante durante o período noturno, pois muitos motoristas de aplicativo e motoboys que não conhecem a região acabam adentrando a via sem saber da falta de pavimentação, o que causa danos aos veículos e aumenta significativamente o risco de acidentes”, afirmou Pastor Miguel.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (16) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.