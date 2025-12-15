Na madrugada desta segunda-feira (15), Zezé Di Camargo usou as redes sociais para fazer críticas às filhas de Silvio Santos após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do SBT News.

Em vídeo, o cantor afirmou não concordar com o que classificou como um novo posicionamento político da emissora e disse que a atual condução se distancia do legado deixado por Silvio Santos, morto em agosto de 2024.

Incomodado com a situação, o artista pediu publicamente que o SBT não exiba o especial de Natal que gravou para a programação de fim de ano. “Não quero participar disso”, declarou, ao afirmar que não deseja decepcionar parte do público que pensa diferente.

Zezé também direcionou críticas às herdeiras do comunicador e afirmou que elas estariam “prostituindo o SBT”, declaração que gerou repercussão nas redes sociais. Apesar do tom duro, o cantor ressaltou que tem carinho pela emissora, mas prefere ter seu projeto retirado do ar diante do cenário exposto.

SBT não comenta fala de Zezé Di Camargo

Até o momento, o SBT não se pronunciou sobre as declarações do cantor.

