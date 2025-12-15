Carla Zambelli renunciou ao mandato no final de semana. Presa na Itália, ela tomou a decisão para tentar salvar ao menos 3 deputados do PL de São Paulo que podem cair caso seus votos recebidos em 2022 (quase 1 milhão) sejam anulados.

Seu herdeiro político para o ano que vem é seu filho, que tem ido a Brasília e gritado que ela é perseguida.

Em decisão do começo do ano, o STF tinha previsto a prisão e a perda do mandato, que chegou a ser analisada pela Câmara dos Deputados- com vitória da deputada.

Carla Zambelli perde o mandato

Desde maio, Zambelli deixou o Brasil, passou pelos Estados Unidos e, em seguida, se estabeleceu na Itália, onde possui cidadania.

O Ministério da Justiça brasileiro já havia feito o pedido formal de extradição, e os trâmites para sua repatriação estão em andamento. Detalhes sobre a data e forma de retorno ainda não foram divulgados.

