Pastor Miguel Pires pede melhorias no trânsito em ruas no Mirandola

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre melhorias no trânsito em vias do Jardim Mirandola.

No documento o parlamentar aponta que moradores relatam aumento significativo no fluxo de veículos na região, especialmente nas ruas Ravena e Jovina Haydeé Brambilla Pisoni, e que o desrespeito às normas de trânsito tem gerado transtornos e situações de risco, podendo ocasionar acidentes e danos materiais.

“Buscando resguardar a integridade de todos, solicitamos informações sobre a existência de estudos técnicos voltados à melhoria do tráfego local, especialmente no que se refere à implantação de rotatória, redutores de velocidade, reforço e adequação da sinalização viária, bem como avaliação sobre eventual alteração de sentido das vias, tendo em vista o crescimento populacional e o aumento do fluxo de veículos na região”, comenta Pastor Miguel Pires.

O autor questiona se houve estudo de impacto viário específico para o bairro, realizado pela prefeitura, considerando o crescimento populacional decorrente de novos empreendimentos aprovados na região. Pergunta, ainda, se há previsão para a instalação de dispositivos de redução de velocidade, além de alterações nos sentidos das vias.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de quinta-feira (19). Se aprovado será encaminhado para o poder executivo para resposta.

