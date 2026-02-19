da BBC Brasil- O ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor foi preso nesta quinta-feira (19/02) sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público.

Em um comunicado oficial, a polícia de Thames Valley, que conduz a operação, afirmou que “um homem de sessenta e poucos anos de Norfolk” estaria sob custódia policial e que agentes realizavam buscas em endereços nas regiões de Berkshire e Norfolk.

Imagens mostram carros chegando à propriedade onde Andrew estava vivendo em Sandringham, no condado de Norfolk, no início da manhã.

A prisão ocorre após a polícia ter informado que está avaliando uma denúncia sobre o suposto compartilhamento de material confidencial pelo ex-príncipe com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Andrew completa 66 anos hoje e nega veementemente irregularidades

Anteriormente conhecido como Duque de York, Andrew é filho da rainha Elizabeth 2ª e irmão mais novo do rei Charles 3º, que afirmou em comunicado oficial ter recebido “com profunda preocupação a notícia” e que “a lei deve seguir seu curso”.

“O que acontecerá agora será um completo, justo e apropriado processo por meio do qual esta questão será investigada da forma devida e pelas autoridades competentes”, diz o texto.

“Neste sentido, como já afirmei, [elas] contam com o nosso total e irrestrito apoio e cooperação.”

