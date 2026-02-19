O ano de 2025 trouxe grande foco para a inovação no trading online, desde a automação e personalização móvel até a tokenização e pagamentos em tempo real. A maioria dessas adições tornou o trading em 2026 mais eficiente e seguro, minimizando erros humanos e aumentando a participação, contribuindo para um ano já próspero para o trading moderno.

No entanto, para aqueles que desejam começar agora mesmo, mas não têm certeza das possibilidades e riscos, pesquisar o mercado e ganhar uma compreensão básica de como funciona a dinâmica dos preços é essencial.

Segundo especialistas da área, as perspectivas para este ano incluem desafios para os traders, como a possibilidade de uma bolha de IA estourar ou instabilidade em alianças comerciais globais que poderiam desestabilizar o mercado.

Com esses aspectos em mente, aqui estão alguns conselhos importantes sobre como ser um trader produtivo e, ao mesmo tempo, prudente.

Domine a leitura e interpretação de padrões de candlestick

Os padrões de candlestick (velas) são as principais ferramentas que os traders usam para identificar oportunidades e gerenciar riscos. Esses itens descrevem visualmente o comportamento de compradores e vendedores, oferecendo insights sobre os preços de abertura e fechamento, bem como as máximas e mínimas de um determinado período. Os padrões de candlestick apresentam uma variedade considerável, mas existem alguns que são os mais importantes para um iniciante:

O Martelo (Hammer): aparece após uma tendência de baixa, indicando a possibilidade de uma reversão;

O Marubozu de Alta (Bullish Marubozu): demonstra forte domínio de compra como uma continuação de alta;

O Doji Estrela da Manhã (Morning Star Doji): revela a indecisão comum antes de uma tendência de reversão;

O “Unique Three Rivers”representa uma reversão de alta após uma perda gradual da pressão de venda.

Os padrões de velas podem mostrar tendências de alta ou de baixa, mas você deve prestar atenção à sombra superior e à sombra inferior da vela, pois elas também representam o valor máximo e mínimo do período de negociação.

Informe-se sobre o desempenho das principais empresas

Inúmeras empresas oferecem ações para que você possa se beneficiar de sua saúde e desempenho próspero. Ao vender ações ao público, as empresas podem se beneficiar da inovação e expansão, enquanto traders e investidores podem acessar o crescimento de capital a longo prazo. As empresas mais valiosas do mundo detêm algumas das ações mais seguras e lucrativas do mercado, e incluem:

NVIDIA: US$ 4,3 trilhões em valor de mercado na indústria de tecnologia/semicondutores;

Microsoft: US$ 4,0 trilhões em valor de mercado no setor de tecnologia/software;

Apple: US$ 3,0 trilhões em valor de mercado para tecnologia/eletrônicos;

Amazon: US$2,2 trilhões em valor no setor de tecnologia/e-commerce.

Portanto, os principais setores que impulsionam o crescimento no trading e investimento incluem IA, computação em nuvem e semicondutores, reforçando o domínio da tecnologia e a demanda por inovação. Estas são as indústrias onde os iniciantes devem começar a investir e operar, pois são mais propensas a fornecer uma fonte estável de renda a longo prazo.

Mas existem outros setores interessantes para investir, já que alguns podem estar prosperando em diferentes países. Estes incluem:

Saúde: uma indústria atemporal onde empresas de pesquisa científica, farmacêutica e biotecnologia prosperam;

Energia: embora este setor representa apenas cerca de 3% do valor de mercado do S&P 500, é lucrativo quando o desempenho dos preços à vista do petróleo bruto ou do gás natural aumenta;

Imobiliário: este setor deve ser considerado devido aos REITs (fundos de investimento imobiliário) que podem oferecer um fluxo constante de renda.

Entenda a diferença entre dividendos trimestrais e mensais

Os lucros da empresa, também conhecidos como dividendos, são pagos regularmente aos investidores. Alguns preferem pagamentos trimestrais, enquanto outros dependem de transações mensais; cada um tem seus benefícios e desvantagens. No entanto, geralmente considera-se que investir em ações que pagam dividendos mensais é melhor porque:

Garantem uma renda regular: empresas que pagam dividendos mensais permitem que os investidores alcancem um fluxo de renda estável e melhorem seus objetivos financeiros de longo prazo; Oferecem oportunidade de reinvestimento: os dividendos mensais permitem que os usuários capitalizem o dinheiro mais rapidamente (juros compostos), o que pode ser aproveitado para aumentar o patrimônio ao longo do tempo.

Dividendos trimestrais podem ser mais eficientes para profissionais, pois exigem um pouco mais de pesquisa e conhecimento sobre a produtividade das empresas. Independentemente do tipo, os dividendos estão sujeitos a impostos como renda, embora certas regras fiscais possam variar dependendo da jurisdição e do tipo de dividendo.

Pesquise as moedas que podem ajudar a equilibrar a diversificação do portfólio

Investir em moedas, também conhecido como Forex, é um setor comum onde os usuários encontram oportunidades interessantes. As moedas emitidas por bancos centrais ou governos permanecem relevantes, mesmo com a ascensão das criptomoedas, já que algumas, como o dólar americano, mantêm sua supremacia global.

O Forex é o setor de trading mais interessante porque oferece pares de moedas, sendo que a primeira moeda no par representa a base e a segunda a moeda de cotação. Os usuários negociam uma moeda contra a outra quando preveem que o preço de uma subirá em comparação com a segunda.

O primeiro e mais importante tipo de pares de moedas são os “Majors”, e eles incluem algumas das moedas mais caras do mundo, como EUR/USD ou USD/CAD. Estes são geralmente os pares mais lucrativos, pois oferecem condições de mercado favoráveis. No entanto, as moedas mais caras nem sempre fazem parte da suíte Major, como os Dinars do Kuwait e do Bahrein.

O próximo tipo inclui os pares “Minors”, que excluem o dólar americano, mas incluem pares cruzados (cross-currency), como EUR/GBP ou NZD/JPY. E, finalmente, os pares de moedas “Exóticos” incluem tanto uma moeda principal quanto uma de áreas em desenvolvimento, que podem ter algumas das moedas mais baratas do mundo. Exemplos incluem EUR/VND e GBP/UZS.

Conclusão 2

Ser um iniciante no mundo do trading, com ofertas tão diversas em ativos, ações e dividendos, pode ser desafiador. Os mercados evoluíram e a tecnologia se diversificou, então encontrar o equilíbrio entre segurança e lucratividade pode levar tempo. No entanto, você pode alcançá-lo dominando o básico, incluindo padrões de gráficos, produtividade das empresas e pares de moedas. Ao mesmo tempo, optar por dividendos mensais em vez de trimestrais pode ajudar a ganhar mais experiência e renda recorrente.

