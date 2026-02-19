A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, voltou ao banco dos réus nos Estados Unidos. A acusação contra a empresa é que ela vicia e pode levar jovens e adolescentes à morte.

O caso foi iniciado por uma jovem de 20 anos que usa o Instagram desde os 10 e que se considera uma ex viciada.

META SE DEFENDE

O dono da Meta, Mark Zuckerberg, foi ouvido esta semana e disse que as diretrizes mudaram nos últimos 10 anos.

Dia da Internet Segura: especialista aponta os principais riscos digitais e como proteger seus dados

Com golpes cada vez mais sofisticados, Bruno Telles, CCO da BugHunt, alerta que hábitos básicos seguem decisivos para reduzir riscos para usuários e empresas

Com a sofisticação crescente dos golpes digitais e o uso cada vez mais frequente da inteligência artificial para fins maliciosos, práticas simples continuam sendo a principal linha de defesa para usuários e empresas. Para marcar o Dia da Internet Segura, celebrado em fevereiro, Bruno Telles, CCO da BugHunt, chama atenção para os riscos mais comuns no ambiente digital e compartilha orientações práticas para reduzir a exposição a fraudes e vazamentos de dados. “Hoje, a maioria dos ataques não se origina em falhas técnicas, mas em vulnerabilidades humanas. Agentes mal-intencionados exploram senso de urgência, confiança e distração para induzir erros. Por isso, ajustes simples de comportamento têm impacto direto na redução de riscos”, afirma o executivo. Para ajudar usuários e empresas a se protegerem, Telles destaca medidas simples que já reduzem significativamente a exposição a golpes e incidentes de segurança: Ative a autenticação em dois fatores sempre que disponível; Use senhas únicas e fortes, de preferência com o apoio de gerenciadores de senha; Desconfie de links, anexos e pedidos urgentes, mesmo que parecem vir de contatos conhecidos; Mantenha sistemas, aplicativos e dispositivos sempre atualizados; Evite redes Wi-Fi públicas para acessar contas bancárias ou informações sensíveis; Empresas devem investir em treinamento contínuo, controle de acessos e manter backups testados regularmente.

