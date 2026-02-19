Zeladoria em SBO: roçagem, tapa-buracos e manutenção de bocas de lobo, guias e sarjetas

Os serviços de zeladoria seguem intensificados em toda a cidade. Em virtude do período chuvoso, as demandas aumentam consideravelmente. Por isso, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste tem ampliado as frentes de trabalho.

Nesta semana, os serviços de roçagem e limpeza foram realizados nas avenidas Santa Bárbara, Conceição Martins Machado, São Paulo, Monte Castelo, Andreia Inácio e Corifeu de Azevedo Marques, na Rua Indaiá, no Jardim Batagin, na Rua Monte Líbano, no Jardim Alfa, nas ruas XV de Novembro e Paraguai, na Praça Central, no entorno do campo do Jardim Laudissi, no linhão do Siqueira Campos e na rotatória de acesso à Siemens.

Outra frente de trabalho atuou na reconstrução de boca de lobo na Rua Profeta Daniel, no Rochelle e na manutenção de guias e sarjetas nas ruas Dona Margarida e General Câmara, na região central.

A manutenção asfáltica foi executada na Rua Leroy Bookwalter, no Jardim América, na Rua João Lino, região central, na Avenida Alonso Keese Dodson, no Planalto do Sol II, nas ruas Bulgária e Vereador Francisco Cruz, e na Avenida da Amizade, no Cândido Bertini. Já a conservação de vias rurais ocorreu nas estradas de acesso aos bairros Beira Rio e Hélico.

