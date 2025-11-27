Pastor Miguel Pires vistoria obras de reparo em bueiro na Vila Bertini

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) vistoriou nesta quinta-feira (27) as obras de reparo de um bueiro localizado na Rua Jorge F. G. Berggren, no bairro Vila Bertini. De acordo com o parlamentar, o serviço é uma demanda antiga dos moradores da região e que atende a um requerimento de sua autoria protocolado anteriormente.

Segundo o vereador, a “boca de lobo” apresentava problemas estruturais e funcionais, além de estar posicionada de forma inadequada para o escoamento da água pluvial. Por esse motivo, foi necessária uma intervenção completa no sistema de drenagem. “Em visita pelo local notamos que as não existiam placas de proteção na boca de lobo, o que contribui com o surgimento de animais peçonhentos, restos de pedras e desnível, comprometendo a passagem pela calçada que estava afundando, além de possibilitar acidentes aos pedestres”, relatou Pastor Miguel Pires.

O serviço realizado por equipes da secretaria de Obras e Serviços Urbanos, consistiu na remoção da estrutura antiga e na construção de um adaptador para integrar duas caixas de água pluvial, garantindo melhor direcionamento e captação da água. Também foi implantado o cavalete necessário para o novo arranjo hidráulico. Além disso, o bueiro foi realocado para um ponto mais adequado, assegurando maior eficiência na drenagem. Para isso, foi executado um desvio no percurso da tubulação, permitindo que o fluxo de água siga corretamente até o novo local. Todo o trecho foi escavado, reconstruído e reforçado com alvenaria, proporcionando mais durabilidade e melhor funcionamento ao sistema.

