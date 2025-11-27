Saúde de SBO finaliza curso sobre novo modelo de Atenção em Saúde Mental

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste finalizou nesta quarta-feira (26) o curso Valoriza GTES SUS: “Projetos de Valorização da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Município de Santa Bárbara d’Oeste”. A iniciativa foi voltada aos trabalhadores e gestores da Atenção Primária à Saúde e da Saúde Mental, sendo promovida em parceria com o Ministério da Saúde durante cinco semanas na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara.

No total foram seis encontros, dois apenas com trabalhadores, dois com gestores e os dois últimos com o grupo completo. O objetivo foi buscar o fortalecimento, a capacitação e a qualificação dos profissionais da rede de saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da elaboração do “Plano de Ação e Qualificação da Gestão do Trabalho e Fortalecimento dos Profissionais, Visando Difundir Princípios do Novo Modelo de Atenção em Saúde Mental”.

Essa estratégia visa atender à necessidade de melhor caracterização e formação das equipes de acordo com os princípios do modelo de trabalho em saúde mental de caráter aberto e comunitário, suporte técnico e fortalecimento da rede – qualificação dos gestores em matriciamento e gestão dos afetos, e ampliação dos debates nos processos de cuidado e assistência em saúde mental.

Nesta quarta-feira estiveram todos os 58 participantes do curso, entre trabalhadores e gestores, divididos em quatro turmas com encontros intercalados durante o dia, nos quais foi abordado o tema “Abrir a roda: a participação ativa, integração de saberes e ações em conjunto visando a qualificação do matriciamento enquanto território de escuta (de nós, por nós e para quem chegar)”. Todos os encontros foram ministrados pela psicóloga e gestora de projetos em saúde coletiva, Patrícia Maria Rosseti.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.

