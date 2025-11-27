Americana inicia campanha para vacinar jovens contra o HPV nas escolas estaduais

A Secretaria de Saúde de Americana iniciou, nesta semana, uma campanha de vacinação contra o HPV destinada a adolescentes e jovens da rede estadual de ensino. A ação, realizada em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, segue pelas próximas duas semanas, com equipes de saúde visitando as escolas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Na terça-feira (25), a Escola Estadual Monsenhor Nazareno Magi recebeu uma palestra para cerca de 100 alunos do ensino médio, conduzida pelo enfermeiro Gabriel Rueda, da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo. O encontro reforçou a importância da imunização e esclareceu dúvidas dos estudantes. Durante a atividade, 17 cadernetas de vacinação foram avaliadas e duas doses do imunizante aplicadas.

Com apoio das técnicas de enfermagem Natália Granelli Borrolozo e Fabiana Francisca Reis, também foram abordados temas como prevenção de ISTs e métodos contraceptivos, ampliando a orientação sobre saúde integral do adolescente.

As escolas estão reforçando a necessidade de que os pais enviem a caderneta de vacinação acompanhada da autorização assinada, permitindo que adolescentes e jovens de 15 a 19 anos recebam a vacina, aplicada em dose única conforme recomendação do Ministério da Saúde.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, destacou o papel das equipes. “Nossas equipes estão preparadas para atender os estudantes de forma acolhedora e segura. A presença nas escolas ajuda a aumentar a cobertura vacinal e garante que mais jovens estejam protegidos. Contamos com o apoio das famílias para que enviem a autorização e participem dessa mobilização”, disse.

A coordenadora de enfermagem, Fabrícia Santa Rosa Adami, reforçou o compromisso da equipe. “Nosso trabalho nas escolas vai além da aplicação da vacina. Estamos ali para orientar, acolher e esclarecer dúvidas dos adolescentes, garantindo que cada um tenha acesso à informação correta e à proteção que a vacina oferece. A participação das famílias é fundamental para que possamos ampliar essa cobertura e fortalecer a prevenção. Quando escola, saúde e comunidade caminham juntas, o resultado é muito mais efetivo”, afirmou.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, ressaltou a importância da adesão. “A ampliação da vacinação contra o HPV é uma estratégia central para a prevenção de doenças futuras. Quanto maior a adesão, maior será o impacto positivo na saúde pública. Contamos com o engajamento dos pais, alunos e escolas para que esta campanha seja um sucesso”, destacou.

