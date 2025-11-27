Advento

Por Rev. Ailton Gonçalves

No próximo domingo, dia 30 de novembro, inicia-se o ano litúrgico no calendário cristão. O ano litúrgico celebra o que Deus fez por nós em Cristo. Fez e continua fazendo na pessoa do Espírito Santo. Este calendário nos lembrará sempre que a salvação vem de Deus, é pura graça de Deus. Ele aponta para os grandes atos de Deus na pessoa de Jesus Cristo para a redenção do mundo.

Assim, no próximo domingo, dará início o ciclo do Natal, que inclui as quatro semanas do Advento, indo até o dia 06 de janeiro, dia da Epifania do Senhor. Advento, do latim “Adventus”, significa “vinda”. Aponta para a chegada do Redentor e faz parte das celebrações da Igreja desde o século VI.

É um tempo especial de espera e preparação para a grande celebração do Natal. Não é uma espera passiva, de contemplação. É uma espera festiva, ativa, de intensa adoração. Os textos do século I registram a adoração dos anjos, de pastores e de gente que veio de longe conhecer o menino que nasceu. Depois de vinte séculos, no Advento, os cristãos devem fazer o mesmo, entender que estamos diante de um tempo especial de adoração a Deus.

No Advento, a gratidão deve também permear nossos corações. O nascimento de Jesus Cristo, afinal, é ato da mais pura e intensa graça de Deus em nosso favor. Ele nasceu para trazer luz a um mundo tenebroso. Portanto, devemos nos movimentar em direção ao Criador plenos de gratidão. “Em tudo dai graças…”, orientou Paulo de Tarso. Sejamos agradecidos. Estamos chegando ao final de mais um ano. Tenho certeza que o nobre leitor tem motivos de sobra para agradecer. Não cometamos o pecado da ingratidão. Certamente que o sentimento de gratidão nos auxiliará neste tempo especial do advento.

Eu gosto do Natal. Como não gostar? É a melhor notícia já proclamada. “É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor”, registrou Lucas. “Um menino nos nasceu…”, proclamava Isaías, antes mesmo de acontecer. O nascimento de Jesus Cristo foi proclamado pelos anjos. Anjos se movimentam para a terra para anunciar a notícia das notícias.

Os destinatários da primeira proclamação foram pessoas simples, pobres pastores de ovelhas ao redor da cidade de Belém. O Advento sempre será um tempo propício para a proclamação desta notícia maravilhosa. Jesus Cristo nasceu! “O Verbo se fez carne”. O Verbo habitou entre nós. O reino de Deus está, definitivamente, estabelecido entre nós. Precisa ser proclamado. Precisa ser vivido.

Que no início de um novo ano litúrgico, o Advento nos auxilie em nossa preparação e reflexão. O Senhor veio. O Senhor virá. Que aceitemos a proposta dos pastores de Belém que disseram em uníssono: “Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer”.

É isso!

