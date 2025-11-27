A Vigilância Sanitária de Americana, em ação conjunta com a Polícia Civil, interditou na tarde desta quinta-feira (27) a área de açougue de um supermercado localizado no bairro Jardim Alvorada, após a identificação de diversas irregularidades sanitárias durante fiscalização realizada no estabelecimento.

Produtos com prazo de validade vencido, alimentos sem registro nos órgãos competentes e falhas nas condições de manipulação foram encontrados no local, o que, segundo os fiscais, representa risco direto à saúde dos consumidores.

Durante a inspeção, a equipe constatou que a manipulação de carnes estava sendo realizada em um ambiente sem as condições mínimas exigidas pela legislação. A porta que dava acesso à área externa permanecia aberta e não possuía tela de proteção, facilitando a entrada de insetos e aumentando o risco de contaminação.

Entre os itens considerados impróprios para consumo estavam ovos, bebidas lácteas, hambúrgueres, pernil, frango, frango empanado, linguiça e gordura de porco, que foram apreendidos e encaminhados para o descarte adequado. A gerente do estabelecimento foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, a ação integra uma série de fiscalizações voltadas à prevenção de riscos sanitários em estabelecimentos comerciais da cidade. “É inadmissível que produtos fora dos padrões de segurança continuem sendo ofertados à população. Quando encontramos situações que colocam em risco a saúde pública, nossa atuação precisa ser imediata e rigorosa para impedir que esses alimentos cheguem ao consumidor”, afirmou.

Fala coordenadora da vigilância

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, destacou que o estabelecimento só poderá retomar as atividades do açougue após demonstrar que realizou todas as adequações solicitadas. “A interdição é uma medida necessária para garantir que o local se reorganize e cumpra as normas exigidas. A população tem o direito de consumir alimentos seguros e de qualidade, e trabalhamos para assegurar que isso seja respeitado”, pontuou.

