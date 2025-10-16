PAT seleciona para 198 vagas de emprego no Americana Shopping

Novo empreendimento será inaugurado no dia 30 de outubro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está selecionando candidatos para vagas de emprego no Americana Shopping, empreendimento que será inaugurado no dia 30 de outubro. Grandes marcas do varejo e restaurantes oferecem oportunidades, como Renner, O Boticário, Aramis, Lupo, Polo Wear, Espettos Carioca, Grilleto, O Matuto, entre outras.

“Os estabelecimentos que funcionarão no Americana Shopping ainda estão com vagas abertas para diversas funções. São empregos formais que podem abrir portas para novas jornadas profissionais e oportunidades de crescimento”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Ao todo, são 198 vagas: ajudante de cozinha (16 vagas), ajudante de limpeza (10), ajudante de serviços gerais (1), assistente administrativo (1), assistente comercial (2), assistente de gerente (1), assistente de loja (1), assistente de produtos financeiros (1), atendente de balcão (7), atendente de loja (2), atendente de restaurante (2), auxiliar de bar (3), bar back (2), bartender (4), chefe de bar (1), chefe de cozinha (1), chopeiro (2), consultor de negócios (5), consultor de relacionamento (2), consultor de vendas (4), coordenador de restaurante (4), cozinheiro (13), cozinheiro líder (1), cumim (8), estoquista (5), garçom (23), gerente de restaurante (2), lavador de louça (4), líder de produtos financeiros (1), operador de caixa (16), passador de chope (4), repositor de mercadoria (2), saladeiro (1), subchefe de cozinha (1), subgerente de restaurante (2), vendedor (40), vendedor comissionado (2) e visual merchandising (1).

Os interessados podem comparecer à Rua Anhanguera, nº 40, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, munidos de um currículo atualizado. A equipe do PAT fará uma análise e, de acordo com o perfil e as preferências dos candidatos, irá direcioná-los para os estabelecimentos específicos.

