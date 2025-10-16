Orla da Praia dos Namorados tem evento gratuito com DJs e food trucks no domingo

A Orla da Praia dos Namorados, em Americana, recebe neste domingo (19), das 9h às 18h, o evento gratuito “Vibrar + Música”, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação terá apresentações de DJs, food trucks, performances artísticas e flash tattoo, proporcionando uma experiência completa de lazer, convivência e imersão cultural.

Idealizado pelos DJs Viny Blanco e Mazira, o projeto tem como propósito conectar pessoas por meio da música, da arte e de boas vibrações. Além dos dois, também estão confirmados no evento os DJs Fantta, Helena e Rithalina.

Público

“Nascemos com o ideal de atingir um público desperto e apreciador de música, das clássicas às novas descobertas, que nos façam sentir e vibrar mais juntos. Convidamos a população a celebrar o dia em sintonia com a natureza, a arte e as boas conexões, reunindo toda a família”, destacam os idealizadores.

“Essa é uma ótima oportunidade para o público aproveitar um dia de lazer com muita música, arte e convivência. Iniciativas como essa fortalecem o cenário cultural da cidade e valorizam os nossos espaços públicos como pontos de encontro e celebração”, ressalta o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na página do projeto no Instagram, em @vibrarmaismusica.

