O Podemos Campinas já se movimenta para as eleições de 2026. Sob a presidência do vereador Eduardo Magoga, a legenda planeja lançar pelo menos dois candidatos a deputado estadual, e um a deputado federal.

Atualmente com três vereadores, Henrique Cirilo, Eduardo Magoga e Herbert Ganem, o Podemos aposta em nomes já testados nas urnas e com forte atuação em seus segmentos. Entre os cotados para representar Campinas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), além de Magoga, e Cirilo, está Danilo Palma, 3° suplente do partido.

“São nomes com boa viabilidade em Campinas, que é o 2° maior colégio eleitoral do estado. Além disso, o contexto político atual é favorável à construção dessa estratégia”, diz Eduardo Magoga presidente do Podemos Campinas.

Trajetórias- Podemos Campinas

Advogado e atual Secretário Municipal de Habitação, Henrique Cirilo exerce o quinto mandato consecutivo como vereador e tem obtido destaque por meio do programa de regularização fundiária e acesso a moradia.

Cumprindo o segundo mandato, Eduardo Magoga é uma voz ativa na defesa de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o Espectro Autista (TEA). O parlamentar tem vínculo sólido com o segmento cristão e é atuante na área do empreendedorismo social.

Completa o time dos possíveis nomes para 2026 Danilo Palma. Ex-diretor da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência no governo paulista de 2020, Danilo é o retrato da nova geração política do Podemos: transita com desenvoltura entre diversos setores da sociedade é ativo nas redes sociais, onde divide com os seus quase 20 mil seguidores a sua rotina de comunicador e atividades em defesa da sustentabilidade e da inclusão social.

Renata Abreu

De acordo com a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional da sigla, o Podemos, em meio ao atual cenário de polarização, vem se buscando se consolidar como uma opção de partido comprometido em ajudar a restaurar, na população, a confiança na política.

“Para esse propósito, é fundamental que o parlamentares do partido sejam grandes quadros e com excelentes gestões em suas respectivas bases eleitorais“- diz.

