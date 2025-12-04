PAT de Hortolândia tem vagas para PcDs em serviços, comércio e construção civil

Órgão da Prefeitura divulga 53 vagas de emprego, das quais nove são para PcDs

Hortolândia abre cada vez mais espaço no mercado de trabalho para PcDs (pessoas com deficiência). Prova disso é que o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão da Prefeitura, está com 53 vagas de emprego. Dessas, nove são para PcDs. As oportunidades são para pintor de paredes (quatro vagas), caixa de loja (duas vagas) e pedreiro (três vagas). Já para o público em geral, os destaques são oportunidades para auxiliar de limpeza (10 vagas) e servente de obras (10 vagas). Há ainda vagas para outros cargos (confira o quadro abaixo).

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça aos interessados que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

2º FEIRÃO DE EMPREGOS

A Prefeitura de Hortolândia atendeu 2.000 pessoas na 2ª edição do Feirão de Empregos, realizada em outubro deste ano. O feirão contou com a participação de 70 empresas, que juntas disponibilizaram 3.000 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 53 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:.