Vem aí o Bolsonaro de papelão. A foto publicada por Michelle Bolsonaro após o encontro desta terça-feira (2) com integrantes do PL — entre eles Flávio Bolsonaro, André Fernandes e Valdemar da Costa Neto — chamou atenção não apenas pelo gesto de trégua no impasse do partido no Ceará sobre apoiar ou não Ciro Gomes (PSDB) ao governo estadual.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O destaque foi outro personagem da imagem: um Bolsonaro de papelão.

Segundo dirigentes do PL, a réplica em tamanho real do ex-presidente — condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e que deve continuar preso durante o período eleitoral — será produzida em grande escala para uso em eventos do partido e nas campanhas dos candidatos apoiados por Bolsonaro em 2026.

A proposta foi apresentada ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que aprovou a ideia.

Leia Mais notícias do Brasil