Em operações realizadas nesta quarta-feira (3) por diferentes bairros de Sumaré, o 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registou apreensões, prisões e a desarticulação de pontos de tráfico de drogas. As ocorrências envolveram flagrantes em áreas residenciais, vias públicas e até apoio aéreo para captura de suspeitos.

Adolescente é apreendido por tráfico no Jardim Maria Antônia

Pela manhã, uma equipe em patrulhamento pela Rua Luiz Lúcio da Silva Filho, no Jardim Maria Antônia, abordou um indivíduo em atitude suspeita. Com ele, os policiais encontraram uma sacola contendo pequenas porções de cocaína, maconha e crack. O jovem confessou estar praticando tráfico no local e foi conduzido ao Plantão Policial, permanecendo apreendido.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ação no Jardim Morumbi revela grande estoque de drogas em apê

Também na manhã de quarta-feira, outra equipe realizava patrulhamento na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Morumbi, quando avistou três indivíduos próximos ao portão de um condomínio. Eles fugiram, mas um deles, que carregava uma mochila, foi acompanhado até o interior de um bloco.

No local, os policiais localizaram dois suspeitos saindo de um apartamento de onde exalava forte odor de maconha. A vistoria no imóvel resultou na apreensão de 0,486 kg de cocaína, 0,301 kg de maconha, 0,030 kg de “Dry”, 0,038 kg de crack, 2.000 eppendorfs vazios, além de materiais para preparação e embalagem de drogas. Todos os envolvidos foram levados à delegacia e permaneceram presos.

Suspeito foge, mas comparsa é detido com drogas no Basilicata

Já na Rua dos Mognos, no Jardim Basilicata, policiais avistaram dois indivíduos durante patrulhamento na tarde de quarta-feira. Um deles tentou fugir carregando embalagens com eppendorfs de cocaína. O suspeito abordado confessou que realizava tráfico no local e que no momento da chegada da equipe fazia uma venda para o indivíduo que fugiu.

Próximo ao ponto onde eles estavam, sob uma pedra, os policiais localizaram também porções de maconha. O detido foi encaminhado ao distrito policial e permaneceu preso.

Operação do 48º BPMI no Parque Casarão apreende mais de 14 kg de drogas

A maior apreensão do dia ocorreu no Parque Residencial Casarão, após denúncias de moradores sobre movimentação e barulhos em um imóvel aparentemente desabitado. No local, três indivíduos foram flagrados e fugiram para uma área de mata. Com apoio aéreo, um deles foi detido.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram 11,025 kg de maconha, 3,660 kg de Dry, além de uma máquina para refino, utensílios usados no preparo e fracionamento das drogas e porções prontas para distribuição. O suspeito capturado foi levado à delegacia e permaneceu preso.

Mais notícias da cidade e região