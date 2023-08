PAT de Sumaré tem 15 vagas (6 PCDs) de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 15

novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados podem se candidatar em algumas vagas devem se dirigir ao PAT, localizado na Rua Justino França, 143, Centro (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

O Posto comunica que não passa informações referente a Nome da Empresa e salário pelo WhatsApp.

As vagas são rotativas e diárias, podendo preencher a quantidade de encaminhamentos necessários ao decorrer do dia e finalizar a vaga no sistema sem aviso prévio.

Confira as vagas abaixo:

Lavador de Peças – 2 vagas

Torneiro Mecânico – 1 vaga

Lubrificador de Veículos (Troca de óleo) – 1 vaga

Estoquista (loja) – 1 vaga

Líder de Produção – 1 vaga

Montador Metalúrgico – 1 vaga

Pintor automotivo – 1 vaga

Eletricista Montador (Instalações) – 1 vaga

Atendente (provador) – 1 vaga para PCD (Pessoas com Deficiência)

Auxiliar de Frigorífico – 1 vaga para PCD (Pessoas com Deficiência)

Separador de Alimentos – 1 vaga para PCD (Pessoas com Deficiência)

Ajudante de Carga e Descarga – 1 vaga para PCD (Pessoas com Deficiência)

Auxiliar de Cozinha – 1 vaga para PCD (Pessoas com Deficiência)

Cozinheira – 1 vaga para PCD (Pessoas com Deficiência)

