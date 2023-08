Morreu este sábado o Mc Marcinho, funkeiro do hit Glamurosa

O funkeiro das antigas segue esteve internado por dois meses no hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro. O quadro dele piorou até chegar infecção generalizada após tentativa de transplante de coração.

A morte chegou a ser anunciada nesta sexta-feira, mas foi negada pela filha do cantor. Desta vez, a assessoria confirmou a morte do ídolo.

Marcinho foi um dos principais destaques do movimento funk nos anos 90. Dentre os principais sucessos da sua carreira estão Rap do Solitário, Escrito Pras Princesas, Garota Nota 100, entre outros.

Antes do primeiro álbum completo, lançou pela gravadora do DJ Marlboro (Afegan/Link Records) um disco em parceria com a funkeira MC Cacau, com quem namorava. O álbum Porque Te Amo foi lançado em 1997.

Após colecionar vários hits, em 1998 sai enfim o primeiro Álbum o Sempre Solitário (Afegan Records) Produzido pelo DJ Marlboro

Em 1999 mesmo com menor menor espaço do funk melody nas rádios, é lançado Valeu Shock também produzido pelo DJ Marlboro. Segundo Álbum do cantor com a música Motivos da vida tendo um bom destaque.

No inicio dos anos 2000 MC Marcinho ficou um pouco afastado da mídia, já que com a popularização do estilo de funk com letras erotizadas, o seu estilo saiu do foco mas mesmo assim segui trabalhando.

Número de transplantes de coração cresce 16% no 1o semestre 2023

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. A estrutura, gerenciada pelo Ministério da Saúde, assegura que 90% das cirurgias atendam à rede pública. No primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no país, aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os pacientes, por meio do SUS, recebem assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.

A doação de órgãos é um processo complexo, que envolve diferentes instituições e requer agilidade para ser bem-sucedido. Cada órgão tem um período máximo de permanência fora do corpo humano, ao longo do qual o transplante é viável, o chamado de tempo de isquemia. Para o coração, o tempo de isquemia é de apenas 4 horas, o que torna o transplante do órgão ainda mais complexo.

