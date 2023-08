MDB Nova Odessa se consolida e vai de Leitinho

Sob o comando do jovem Lucas Camargo, o MDB Nova Odessa

consolidou o comando que vai pelo menos até 2025 na cidade. Camargo comanda a Cultura da cidade e com a confirmação do comando da legenda, ele garantiu que o partido vai seguir com o prefeito Leitinho no processo eleitoral do ano que vem (2024).

No diretório também estão como Vice-presidente o Diretor de Habitação e o secretário-adjunto de Obras é o 2° vogal.

Leia + sobre política regional

O partido não deve pleitear o posto de vice na campanha de reeleição, mas pode ser guarida para o atual vice, Alessandro Mineirinho, que está no mesmo partido de Leitinho (PSD).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP