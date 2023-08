Roubou salame no mercado e foi em cana

Um homem que roubou salame e outros produtos

em um supermercado em Santa Bárbara d’Oeste foi detido e preso. Os produtos levados, além dos embutidos haviam desodorantes e um lanche pronto, foram avaliados em R$ 200.

Mais notícias da cidade e região

O caso foi registrado na última quinta-feira no jardim São Francisco. Dois policiais faziam a ronda normal do dia na rua dos Tucanos e viram dois homens em aparente briga. Um segurava o outro e os PMs foram averiguar o entrevero.

O homem que tentava render o outro o acusava de ter roubado o supermercado da região.

O rapaz que foi detido trazia consigo 5 unidades de salame, 5 frascos de desodorante e o sanduíche. Ele foi levado para a delegacia e foi estipulada fiança de um salário mínimo (R$ 1.380). Ele não pagou e ficou preso.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP