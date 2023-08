Ministro que defendeu Lula, Zanin mostrou lado conservador

ao votar, quinta-feira (24), contra a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Esse voto causou reações em grupos de WhatsApp de parlamentares do PT e de advogados ligados ao partido. Nos grupos de whatsapp de apoiadores do presidente Lula também houve mal estar.

Recém-chegado ao Supremo Tribunal Federal (STF), ele virou alvo de críticas por parte de políticos e representantes da esquerda nas redes sociais após votos com posicionamentos considerados como conservadores em temas ligados a costumes.

Entre as manifestações, eleitores de Lula disseram que não conheciam Zanin e que o ministro teria sido dúbio durante a sabatina no Senado. Houve críticas também ao presidente Lula, que, segundo essas pessoas, deveria conhecer as posições de seu indicado.

Felipe Neto, influenciador que fez campanha para Lula nas eleições de 2022, foi às redes sociais para protestar contra o voto do novato do STF sobre a descriminalização da maconha.

As deputadas Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e Erika Hilton (PSOL-SP) também se manifestaram contra a decisão do ex-advogado de Lula. “Mais do que nunca precisamos de uma ministra negra e progressista no STF”, escreveu Hilton.

