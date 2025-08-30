PAT disponibiliza 128 vagas de emprego em Americana

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana disponibiliza 128 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente ao PAT, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.

O PAT também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 2

Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 3

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 3

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 2

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1

Auxiliar de Operador de Injetora – Sem Experiência 2

Auxiliar de Usinagem – Com Experiência 1

Consultor de Negócios – Com Experiência 1

Controlador de Acesso – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 3

Faxineiro – Sem Experiência 10

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1

Operador de Furadeira Radial – Com Experiência 1

Operador de Máquinas – Sem Experiência 2

Operador Máquina de Endiretadeira Arame – Sem Experiência 1

Orçamentista Projetista – Com Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Torneiro Lixador – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 5

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 26

Arco Alimentação 2

Arco Comércio e Varejo 1

Arco Logística 2

Arco Produção 6

Repositor 5

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 11

Estágio na Área da Saúde 1

Estágio em Comunicação 3

Estágio em Engenharias 5

Estágio para Ensino Médio 8

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP