Patriota de Nova Odessa pega 14 anos de cadeia

PATRIOTA SE DEU MAL- O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou mais 15 réus

pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. As condenações foram confirmadas no julgamento de 6ª feira (8.mar.2024). O relator, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que os réus cometeram crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio e associação criminosa. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão.

O motorista de aplicativo de Nova Odessa Dirceu Ribeiro da Assunsão, 55, foi condenado e teve a sua pena fixada em 14 anos, sendo 12 anos e seis meses de prisão em regime fechado, por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Ele esteve na visita do ex-presidente Bolsonaro à cidade no começo do mês. Na ocasião, fez questão de mostrar a tornezeleira eletrônica ‘ganha’ por ter participado da tentativa de golpe.

O grupo foi condenado por cinco crimes, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República:

associação criminosa armada

abolição violenta do Estado Democrático de Direito

tentativa de golpe de Estado

dano qualificado

deterioração de patrimônio tombado.

Na visão dos ministros, os réus tiveram a intenção de incitar a população para a tomada de poder ilícita, por meio da violência. A Corte ainda entendeu que os suspeitos cometeram “crime de multidão”, quando um grupo comete crimes por influência de outros. Até o momento, 131 réus já foram condenados pela participação nos ataques. Mais de 1.300 pessoas foram denunciadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

