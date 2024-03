CCR AutoBAn abre vagas para motoristas de caminhão na região

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com vagas de trabalho para motoristas de caminhão na região. O salário é de R$ 1.981 e há benefícios, como vale refeição ou alimentação (R$ 807), convênio médico e odontológico, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

As vagas são para motoristas que moram em Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas. Para se candidatar é preciso ter ensino fundamental completo, experiência com caminhão Toco, Truck ou Carreta, carteira de habilitação dentro da validade (D ou E) e disponibilidade para realizar turnos de 12 horas.

O profissional atuará conduzindo a viatura (guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro) aos locais solicitados para atendimento de veículos, transporte de animais ou material pesado e veículos sem condição de guinchamento. Além de sinalizar o local de atendimento com os materiais disponíveis na viatura.

Os interessados devem se cadastrar clicando aqui.