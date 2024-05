Paula Lavigne e a polêmica com ex-empregada

Ex-governanta de Caetano Veloso e Paula Lavigne pede indenização de R$ 2,6 milhões

após ser demitida acusada de furto de bebidas, hospedagem clandestina na casa dos patrões e uso do carro do cantor para fins pessoais. Edna Santos trabalhou para o casal por 22 anos.

Karol Kimeshi estreia quadro de humor e safadeza na TV: “estilo panicat”

Depois de ser hostilizada na academia por seus looks curtos – e bem ousados – a atriz e influencer +18, Karol Kiméshi, estreia na televisão. Aos domingos na RedeTV!, ela promete sensualidade e humor no novo ‘João Kleber Show’, programa com uma das maiores audiências da emissora. As primeiras cenas já foram gravadas e vão ao ar em junho.

“O programa volta com quadros novos e mais pegadinhas, inclusive mais ousadas e algumas inspiradas em trends da internet”, adianta. “É estilo panicat, tem humor e safadeza. É bem divertido gravar, a gente acaba rindo muito e improvisando o tempo todo. É sempre uma surpresa, tudo inesperado. A polêmica na academia não é nada perto do que aprontei na TV”, conta animada.

Karol lembra que sempre assistiu as pegadinhas e os quadros do ‘Pânico’, e que nunca imaginou ser tão difícil encarar as câmeras. “Foi um convite inesperado, tive uns 15 dias só para me preparar. Pensei que fosse mais fácil, que era sensualizar e pronto. Na verdade, até pensei que muita coisa fosse armada. Mas tem que ter jogo de cintura e ser boa de improviso para lidar com a reação das pessoas”.



Em cena, a influencer garante muito deboche, provocação e sedução. E diz que não incorpora personagem. “Ali, na frente das câmeras sou eu mesma. Claro que vi algumas referências, vi muitos vídeos da Vivi Fernandez, que fez muito sucesso com pegadinhas, e vários quadros com a Nicole Bahls no Pânico. Mas não tem como ser personagem ou cópia. Vou no meu estilo”.

Além da TV, Karol Kiméshi está nas plataformas de conteúdo adulto e pretende continuar nisso. Musa do OnlyFans e da Privacy, ela compartilha cliques mais ousados e vídeos sem censura. “Mostro o que a TV não pode mostrar. Claro que faturo mais com os nudes do que com a TV, mas isso não significa nada. A TV é uma vitrine”.

