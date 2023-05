A 30 minutos de Americana, Paulínia vai inaugurar um novo Zoológico

A Prefeitura de Paulínia conseguiu recentemente finalizar uma licitação iniciada em 2021 e contratou o consórcio Revita Paulínia para executar as obras do que será chamado de Parque Florestal.

Serão investidos R$ 26 milhões na reformulação total do espaço de 65 mil metros quadrados.

Antes de ser fechado, o Zoológico contava com 365 espécies de animais, entre eles leões e hipopótamos. Dessa vez o novo parque não terá animais estes “africanos”.

Além dos novos espaços com foco em animais da fauna brasileira, o novo Parque Ecológico de Paulínia contará com um anfiteatro localizado bem ao centro do espaço. O local permitirá a realização de eventos e atrações variadas dentro do parque.

Nos anexos do edital a prefeitura definiu um novo mapa para o zoológico, onde serão destinadas as áreas para diversos animais, além da criação de novas áreas que não existiam no espaço, como o “Parque das Formigas”

A previsão de inauguração é para o final de 2024. A entrada será gratuita.

