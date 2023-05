WhatsApp inova e agora tem conversas com senha

Mark Zuckerberg surpreende novamente em mais uma atualização para o WhatsApp.

Foi liberada a função que permite bloquear algumas conversas por senhas, deixando mais privadas e seguras.

Além da proteção de senha, nas notificações não aparecerão quem enviou a mensagem e seu conteúdo. (imagem nova em português – alterar)

Com o recurso chamado de Proteção de Conversas, os papos secretos só poderão ser acessados com a senha do seu dispositivo ou por biometria, como por exemplo, a impressão digital.

A funcionalidade será ótima para pessoas que precisam compartilhar seus telefones de vez em quando com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial.

Proteja uma conversa tocando no nome de uma pessoa ou de um grupo e selecionando a opção de bloqueio. Para revelar as conversas, arraste lentamente para baixo a sua caixa de entrada e insira a senha do seu telefone ou a biometria.

Nos próximos meses, o WhatsApp irá adicionar ainda mais opções à Proteção de Conversas, incluindo a proteção de aparelhos adicionais e a criação de uma senha personalizada para as conversas. *A ideia é que você use uma senha única, diferente da que usa para o seu telefone.*

E aí, gostou da novidade? Qual a finalidade desta nova funcionabilidade do mensageiro na sua opinião? Comente!

Envie para quem você conhece que gosta de conversas secretas.

Modelo repreendida por vizinha após fotos na sacada: “é gostosofobia”

Em janeiro, a modelo Elis Nebsniak deu o que falar ao revelar que foi demitida de uma escola, onde era professora infantil, por postar fotos de biquíni nas redes sociais. Na época, ela disse que foi vítima de preconceito e discriminação. Agora, Elis abre o jogo sobre uma nova saia justa.

Segundo ela, uma vizinha deixou um bilhete bem direto na porta de sua casa a repreendendo por circular e gravar de biquíni pela sua própria casa. Ela também pede que Elis evite se bronzear no quintal, quando fica mais à vontade. Acostumada a fazer cliques mais ousados em casa para seu OnlyFans, a modelo diz que não atenderá o pedido e que já flagrou o marido da vizinha a espiando.

“Vizinha, você pode fazer o favor de parar de ficar se exibindo sem roupas na sua janela? Ninguém é obrigada a ficar olhando (…). Grata”, escreveu a vizinha em um bilhete à mão.

Elis recebeu a mensagem com espanto, mas deu risada e decidiu expor nas redes sociais. Para ela, trata-se de inveja e gostosofobia. “Fiquei em choque, mas não vou mudar e nem fazer o que ela quer. Estou dentro da minha casa, usando um biquíni normal, que qualquer mulher usaria na praia ou piscina. Se o marido dela me espia, o problema é dela e não meu”, se defende.

Em nova fase, conquistando o top 1 do OnlyFans e Privacy, Elis acaba de fazer fotos para comemorar mais de R$ 1 milhão faturados nas plataformas, o que pode ter motivado o tal bilhete. “Fiquei uma tarde toda praticamente fazendo ensaio com biquíni, pode ser isso. Mas estou tranquila, não provoquei e nem me exibi para ninguém. Isso é gostosofobia. Aliás, de novo gostosofobia”, desabafa. “É coisa de mulher invejosa, preconceituosa, feia e insegura”, alfineta.

