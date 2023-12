Paulistão Feminino 2023 garante liderança e recordes de audiência

O ano de 2023 consagrou-se como um verdadeiro marco para o Campeonato Paulistao Feminino de Futebol,

que terminou no último domingo, dia 26/11. Nos campos, o torneio teve um aumento de 72% da presença de público nos estádios durante todas as fases e um crescimento de 493% das receitas de bilheteria ao longo de toda a competição. Já na TV, o Paulistão Feminino foi líder de audiência nas transmissões das finais realizadas pela Globo: 152% maior que a vice-líder aberta e 5% maior que a soma dos streamings.

Na grande final, o Paulistão Feminino conquistou o maior público no estádio no Brasil (naquela data), superando os números dos jogos da Série A masculina: mais de 40 mil pessoas compareceram à Neo Química Arena e assistiram a vitória feminina do Corinthians sobre o São Paulo, por 4 a 1. Na transmissão, não foi diferente: só nas duas partidas finais (realizadas nos dias 19 e 26 de novembro), foram mais de 7,6 milhões de pessoas vibrando com o campeonato através da transmissão oficial da Globo.

O Paulistão Feminino é uma parceria da Federação Paulista de Futebol com a LiveMode, que vem agregando sua expertise em Marketing Esportivo e direitos de transmissão ao campeonato nos últimos anos.

