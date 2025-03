O vereador Paulo Eduardo (PSD), no exercício de suas atribuições e funções de fiscalização, protocolou um requerimento questionando a Prefeitura de Americana sobre as condições de acessibilidade na região central da cidade. A proposta visa garantir o direito de todos os cidadãos, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida, de circular com segurança e autonomia pelas principais vias de comércio e serviços de Americana.

Paulo Eduardo, que antes usava o nome de Juninho Dias, destaca ser a região central da cidade um polo importante de serviços, incluindo comércios, consultórios médicos e escritórios, sendo essencial que as calçadas e vias públicas garantam o acesso adequado a todos.

“No centro da nossa cidade, comércios e serviços essenciais atendem grande parte da população, e é fundamental que todos, especialmente pessoas com mobilidade reduzida, idosos e pessoas com deficiência, possam acessar esses espaços com segurança. A falta de acessibilidade compromete o direito dessas pessoas de realizar atividades cotidianas, como cuidar da saúde, fazer compras ou mesmo participar da vida econômica e social de nossa cidade”, explica Paulo Eduardo.

Em seu requerimento, o vereador questiona quais medidas já foram adotadas ou estão planejadas para melhorar a acessibilidade na região central, como adequação das calçadas, instalação de rampas de acesso, semáforos sonoros e outros equipamentos essenciais. Ele também solicita informações sobre levantamentos ou estudos técnicos realizados sobre o tema, buscando identificar possíveis deficiências na infraestrutura existente e as ações previstas para corrigi-las.

O requerimento será encaminhado à Prefeitura, aguardando a resposta do Poder Executivo.