Paulo Skaf volta a comandar Fiesp após fracassos na política

O empresário Paulo Skaf, de 69 anos, foi eleito nesta segunda-feira (4) presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A eleição foi praticamente unânime: Skaf recebeu 99% dos votos válidos em um pleito sem adversários. A nova diretoria, composta por 130 dirigentes, assume em 1º de janeiro de 2026 para um mandato até 31 de dezembro de 2029.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os nomes da chapa está o do barbarense Rafael Cervone, que ocupará o cargo de vice-presidente da entidade. Skaf sucederá o atual presidente Josué Gomes da Silva, que encerra seu mandato no fim deste ano, após liderar a Fiesp desde 2021.



Esta será a quinta gestão de Paulo Skaf à frente da federação, após já ter comandado a instituição entre 2004 e 2021.

DIPLOMACIA EMPRESARIAL DIANTE DO “TARIFAÇO” DOS EUA

Skaf assume em um momento de tensão para o setor industrial, principalmente por conta da nova política tarifária dos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou na última semana um tarifaço de 50% sobre a maioria dos produtos exportados pelo Brasil, com exceção de uma lista de cerca de 700 itens. A medida entra em vigor nesta quarta-feira (6).

Em resposta, Skaf defendeu uma “diplomacia empresarial”, destacando a necessidade de proteger a indústria brasileira:

“A Fiesp vai trabalhar pela construção de uma diplomacia empresarial que consiga defender toda a cadeia produtiva junto aos parceiros comerciais históricos do Brasil, bem como atuar na construção de novos mercados para fortalecer ainda mais a indústria.”

Paulo Skaf agora com FOCO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em seu pronunciamento, Skaf também destacou a importância da educação e da inovação tecnológica. Segundo ele, a Fiesp terá papel estratégico na adaptação da indústria à nova realidade da inteligência artificial (IA).

“A inteligência artificial é uma nova realidade que mudará a vida de todos, incluindo empresas, cidades e o próprio país, exigindo que todos se adaptem”, afirmou.

Ele reforçou ainda o compromisso com a formação profissional:

“A Fiesp deve manter sua missão no ensino e formação profissional, buscando transformar as escolas Sesi e Senai em referências mundiais na área da educação.”

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado