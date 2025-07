Pavimentação no Distrito Industrial de Cillo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras de pavimentação no Distrito Industrial de Cillo, com foco atual na implantação da rede de drenagem. Estão em andamento a instalação de tubos e a construção de caixas coletoras para o escoamento de águas pluviais.

O projeto abrange importantes vias da região, incluindo as ruas Tupis, Francisco Egydio de Godoy, Antônio Pedroso, Aniz Baruque, José Nicolau Lux, João Braulino, além da Rodovia Ernesto de Cillo.

Investimento

Com investimento superior a R$ 7 milhões, a iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.

