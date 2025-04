A Comissão de Humanização do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu, nesta semana, uma ação especial de Páscoa na ala de Pediatria e no Pronto Socorro Infantil.

Durante a atividade, foram entregues pequenas lembranças às crianças internadas, com o objetivo de proporcionar um momento de leveza, carinho e acolhimento.

A entrega contou com o envolvimento da equipe multiprofissional e foi marcada por gestos de afeto, reforçando o compromisso do hospital com a humanização do atendimento, especialmente em datas simbólicas.

“A presença da Comissão de Humanização e a realização de atividades lúdicas são fundamentais no contexto hospitalar, especialmente na infância, quando o impacto emocional do internamento pode ser significativo. A ação de Páscoa não apenas ajudou a suavizar a realidade das crianças, mas também promoveu um ambiente de interação e acolhimento”, ressaltou o diretor do HM, Ruy Santos.

Força da pediatria

“A humanização no atendimento é uma das nossas prioridades, especialmente quando se trata do cuidado com as crianças. Ações como essa reforçam o olhar sensível que temos buscado cultivar em toda a rede municipal de saúde. É gratificante ver o empenho das equipes em tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, mesmo em momentos delicados como a internação”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Comissão de Humanização do HM busca implementar ações que considerem não apenas as necessidades médicas, mas também o bem-estar emocional e psicológico das crianças e suas famílias.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

