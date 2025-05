Pegaram Kwid da empresa e foram na biqueira comprar pó em Santa Bárbara

Três amigos que usaram o Renault Kwid da empresa de segurança e foram na biqueira comprar droga se deram mal na noite deste feriado de 1o de maio em Santa Bárbara. Teve perseguição policial e até um tiro disparado e um ferido no caso registrado por volta das 19h30.

O caso aconteceu na vila Grego e o motorista contou aos GMs que ele trabalha na empresa de segurança e se juntou aos amigos para vir a SB comprar a droga. Um deles fez menção de reagir e acabou levando um tiro na barriga.

Abaixo resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 DATA: 01/05/25 HORA: 19:30

LOCAL: RUA RIO GRANDE DO SUL N°197 VILA GREGO

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/APREENSÃO DE VEICULO Kwid

Durante patrulhamento, está equipe tática da GCM SBO, visualizou um veículo kiwd branco pertencente a uma empresa de escolta armada em alta velocidade ocupado por 3 indivíduos, após breve acompanhamento, o condutor ao notar que havia acessado um via pública sem saída, juntamente com os demais ocupantes desembarcaram rapidamente e tomaram sentidos opostos.

F. 35 anos este vigilante da referida empresa foi abordado e foi localizado em sua cintura um revolver Taurus calibre 38 com 6 munições intactas, em ato contínuo foi visualizado sobre o banco do veículo uma espingarda calibre 12 enrolada em uma toalha, já com L. 30 anos que tentou deixar o local nada de ilícito foi localizado

apenas a quantia de R$240,00, no momento da aproximação a E.26 anos de idade foi visualizado um revolver em sua cintura, mesmo após emanada a ordem para que o mesmo permanecesse com as mãos na cabeça,

E Fez menção de sacar a arma em que portava momento em que o patrulheiro desta equipe tática, efetuou 1 disparo para interromper ação vindo a acertar de raspão a região abdominal de E.

Ele caiu ao solo, em sua cintura foi localizado um revolver calibre 38 com 6 munições intactas e no bolso de sua calça 1 munição do mesmo calibre. Em entrevista com o vigilante informou ter abandonado seu posto de trabalho e na companhia de 2 amigos vieram até Santa Barbara d Oeste comprar entorpecentes.

Diante do exposto, foi dado voz de prisão ao trio e com o apoio das demais equipes da GCM, os indivíduos foram algemados conforme D8858/16 para minimizar o risco de fuga sendo conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo Art° 14 da lei 10.826/03 permanecendo todos a disposição da Justiça sendo as armas e o veículo apreendido após registro dos fatos.

