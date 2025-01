José Luiz Penna foi reeleito Presidente Nacional do Partido Verde em Convenção Nacional realizada neste sábado, 11 de janeiro.

Com um foro de 133 votantes, a Chapa Unidade Verde, liderada por Penna, recebeu 82 votos, enquanto a Chapa Agora Somos Maioria, liderada por Edson Duarte, ex-deputado federal e ex-ministro do meio ambiente, recebeu 51 sufrágios.

Pela proporcionalidade determinada pelo Estatuto do Partido, a Chapa Unidade Verde, com 62% dos votos, indicou 75 membros do novo Diretório Nacional, enquanto a Chapa Agora Somos Maioria, com 38% dos votos, indicou 45 dos 120 membros do Diretório.

Penna participou da fundação e consolidação do PV nos anos 1980

e assumiu pela primeira vez a presidência do partido em 1999. Foi reeleito repetidamente e, agora com esta eleição, terá mais dois anos à frente dos Verdes.

Penna foi vereador em São Paulo, deputado federal por dois mandatos e secretário estadual da Cultura também em São Paulo.

