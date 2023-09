Personal trainers incentivam exercícios com vídeos curtos

Personal e vídeos curtos

Em um mundo dominado pela correria no qual o sedentarismo acaba se espalhando, exercitar-se torna-se fundamental para fortalecer a saúde física e mental e alcançar mais bem-estar. Seja na academia, no parque ou em casa, hoje em dia há muitas formas de praticar alguma atividade, e o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, pode ser um aliado nesse momento: no app, há personal trainers que mostram seu dia a dia e também tiram dúvidas sobre o tema.

A plataforma selecionou alguns profissionais, que também são criadores de conteúdo no aplicativo, para inspirar os usuários a adotarem uma atividade. E, embora os benefícios sejam diversos e exista muito conteúdo disponível na internet sobre esse assunto, vale lembrar que é fundamental consultar um médico antes de iniciar qualquer exercício, para entender o que é ideal para o seu corpo e se há alguma limitação.

Deyson-Pontes Personal é especialista em emagrecimento feminino e tem mais de 4,9 milhões de curtidas em seu perfil no Kwai. O personal costuma compartilhar dicas de exercícios, a importância da postura durante o treino e também mostra quais são as diferenças entre os exercícios e até mesmo como reproduzir um treino em casa sem ter os equipamentos de academia .

Já o Personal Denis Ribeiro , que tem 3 milhões de curtidas no aplicativo, esclarece as principais dúvidas do mundo fitness, como qual é o melhor exercício para emagrecer , e também responde as dúvidas que recebe de seus seguidores sobre repetição de exercícios .

Michel Personal também é criador de conteúdo fitness no Kwai e tem mais de 13,1 milhões de curtidas, compartilha dicas de exercícios para quem quer fazer em casa , sem aparelhos, e também para quem quer aproveitar os recursos da academia .

Para se inspirar

Criar uma rotina de atividade física pode ser difícil, por isso, o Kwai também separou perfis de criadores de conteúdo fitness no aplicativo para te inspirar.

A Luana Mendes , que tem mais de 5,1 milhões de curtidas na plataforma, além de trazer dicas e compartilhar trechos reais de seus treinos, também mostra como foi a sua trajetória na musculação para incentivar outras pessoas que querem seguir o mesmo caminho que o seu.

Yanne Fitness é criadora de conteúdo, nutricionista e coach. A profissional tem mais de 2,4 milhões de curtidas no aplicativo e também compartilha sua rotina de treinos, dicas fitness e algumas receitas saudáveis, como esse cookie fit delicioso.