Perto de assumir como prefeito por um período maior, o vice de Americana Odir Demarchi (PSD) resolveu mostrar serviço nas redes sociais.

Ele apareceu em um vídeo ‘sentando o dedo’ no trabalho de rua com o que seria uma equipe da prefeitura ou do DAE.

Vídeo- Odir trabalhando

Chico pede licença de 19 dias da Prefeitura

O prefeito de Americana Chico Sardelli protocolou na segunda-feira (7) na Câmara Municipal um pedido de licença não-remunerada pelo período de 19 dias. O afastamento ocorreria entre 13 de abril e 2 de maio, por motivo de viagem.

O pedido foi aprovado pelos vereadores na sessão desta terça (8), em regime de urgência. O vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) permanece à frente do Poder Executivo durante o período de ausência de Chico.

A primeira foi entre junho e julho de 2023, quando o prefeito tirou 15 dias, também para realização de uma viagem à Itália, onde possui familiares. Na oportunidade, a administração ressaltou que o prefeito estava em “atividade ininterrupta” desde o primeiro dia de sua gestão.

