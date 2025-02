Petição, IA e campanha pro Óscar de Fernanda Torres

Uma petição foi criada por um brasileiro na Change.org para apoiar a atriz Fernanda Torres na corrida pelo Oscar de Melhor Atriz em 2025 e já conta com mais de 12 mil assinaturas: change.org/OscarParaFernandaTorres. De acordo com o texto, a meta é alcançar 1 milhão de assinaturas.

No abaixo-assinado, Luis Moura escreve: “A entrega de Fernanda Torres ao papel de Eunice Paiva transcende barreiras culturais. Ela merece ser reconhecida mundialmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas”.

Além disso, ele lembra da derrota de sua mãe em 1998: “Vemos a indicação e premiação de Fernandinha como reparação histórica por Fernanda Montenegro, que deveria ter ganhado o Oscar por sua atuação como Dora em Central do Brasil”.

Sobre a Change.org Brasil (Petição)

A Change.org é a maior plataforma de abaixo-assinados do mundo. No Brasil desde 2012, é utilizada por mais de 34 milhões de pessoas, com mais de 70 mil petições criadas e média de 26 milhões de assinaturas por ano.

Já são mais de mil campanhas com finais felizes, provando que a união de vozes e o ativismo digital alcançam conquistas que impactam vidas e a sociedade. A Change.org é uma organização sem fins lucrativos no Brasil e se sustenta unicamente por meio de doações. Para garantir completa independência, não aceita recursos de partidos políticos, publicidade ou empresas.

