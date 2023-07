PF faz ação na casa de Mantovani atrás de celulares

Polícia Federal PF faz buscas na casa do casal Roberto Mantovani Filho

e sua esposa, Andreia, em São Paulo. Os dois são acusados de agressão ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma. Ação foi autorizada pela presidente do STF, Rosa Weber, na tarde desta terça (18).

Os dois prestaram depoimento na manhã na sede da Polícia Federal em Piracicaba.

PSD decide expulsar Mantovani após ataque a Moraes

Os agentes da PF receberam ordem para recolher computadores, celulares e documentos do casal acusado de ofender Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma.

Roberto e a esposa, Andreia, moram no condomínio fechado da foto (em Santa Bárbara d’Oeste). Os agentes federais deixaram o local por volta das 18h já com o material apreendido. Todo o material será analisado pela PF em Brasília.

