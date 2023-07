Copaíba, Andiroba e Cannabis: Combo poderoso pra saúde

Em um mundo onde a busca por alternativas naturais e eficazes para promover a saúde está em ascensão, a combinação da copaíba, andiroba e cannabis vem ganhando destaque como uma poderosa aliança terapêutica. Com suas propriedades medicinais comprovadas, essas plantas têm conquistado a atenção de profissionais da saúde e da população em geral, revelando-se uma opção promissora para o tratamento de diversas condições.

A copaíba, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, tem sido utilizada há séculos pela medicina tradicional brasileira. Seu óleo extraído das árvores do gênero Copaifera possui substâncias como os ácidos graxos ômega-3, ômega-6 e ômega-9, além de compostos bioativos que auxiliam no alívio de dores, atuam na proteção do sistema imunológico e contribuem para a saúde da pele.

Já a andiroba, também uma árvore nativa da região amazônica, é reconhecida por suas propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e analgésicas. Seu óleo, extraído das sementes, possui uma substância chamada limonóide, que apresenta potencial para o tratamento de problemas dermatológicos, como a psoríase, além de auxiliar no combate a processos inflamatórios.

Recentemente, a cannabis, planta amplamente discutida no contexto da saúde, tem sido objeto de estudos e pesquisas no Brasil. Os compostos encontrados na cannabis, como o canabidiol (CBD) e o delta-9-tetraidrocanabinol (THC), têm demonstrado propriedades terapêuticas significativas em diversas condições médicas, como a epilepsia refratária, a dor crônica e os distúrbios do sono.

“A combinação dessas plantas, copaíba, andiroba e cannabis, tem chamado a atenção de especialistas, que acreditam na sinergia de seus componentes para potencializar seus benefícios terapêuticos. Estudos preliminares indicam que a copaíba e a andiroba podem atuar como potencializadoras dos efeitos terapêuticos da cannabis, promovendo um equilíbrio e uma ação mais abrangente no organismo”, comenta Manu Melo Franco, Diretora Socioambiental da Pangaia, organização especializada no desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis.

Produtos

Recentemente, a Pangaia, em parceria com a Comunidade Apirinã (que engloba duas famílias de etnias diferentes: os Xipaya e os Juruna, lançou o o óleo de CBD Full Spectrum 3000mg + 3000 mg de Copaíba e o creme/pomada de CBD Full Spectrum com Andiroba, Arnica e Copaíba – remédios certificados pela Anvisa que possuem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, cicatrizantes, ansiolíticas, antidepressivas, antimicrobianas e antioxidantes, entre outras.

Os dois medicamentos pertencem à linha Pangaia Amazônia. Ambos reúnem uma combinação única de óleos naturais de copaíba, andiroba e arnica, que há séculos são utilizados pelas comunidades indígenas para fins medicinais.

“É importante ressaltar que o uso dessas plantas com finalidade terapêutica deve ser orientado por profissionais de saúde qualificados, que poderão avaliar as necessidades individuais e indicar as melhores formas de utilização. Além disso, é fundamental destacar a importância da regulamentação e do acesso seguro a produtos à base de canabis, garantindo que sua utilização seja respaldada por evidências científicas e supervisionada por especialistas”, explica Manu.

Diante da crescente demanda por tratamentos naturais e eficazes, a combinação das três plantas surge como uma opção promissora para a saúde dos brasileiros. Com mais estudos e pesquisas, espera-se que essas plantas continuem a desempenhar um papel relevante na promoção do bem-estar e no tratamento de diversas condições, oferecendo alternativas terapêuticas valiosas para a população.

Sobre a Pangaia

A Pangaia CBD é uma organização norte-americana/brasileira especializada no desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis e comprometida com a sustentabilidade e com a responsabilidade social em todas as esferas. Pautada pelos pilares de qualidade, inovação e pesquisa, a Pangaia tem como prioridade oferecer e difundir o acesso aos inúmeros estudos e pesquisas que revelam os ótimos resultados nos tratamentos medicinais com produtos canábicos, desmistificando o assunto com informações de qualidade. No Brasil, a legislação permite a utilização de cannabis para fins medicinais. No Estado de São Paulo, tanto a rede estadual pública de Saúde quanto a rede privada conveniada ao SUS devem fornecer, de forma gratuita, medicamentos com canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) – dois derivados da Cannabis – para pacientes com prescrição médica.