Pimenta rosa: fitoativo promete controle da rosácea

A pimenta rosa é uma verdadeira descoberta para o controle da rosácea e da sensibilidade.

Fruto da árvore da aroeira brasileira, o fitoativo age na estrutura da pele e tem diversas propriedades terapêuticas. Sua fama iminente não é à toa: ele pode ser aplicado em diferentes casos relacionado ao desequilíbrio cutâneo e ainda oferece ação anestésica, anti-inflamatória, antimicrobiana, bactericida, antisséptica e antifúngica.

Pesquisas cientificas*, publicadas em grandes veículos relacionados à dermatologia, provam que a pimenta rosa tem a capacidade de estabilizar a rosácea e a sensibilidade, além de outros benefícios à saúde. Sem contar a alta concentração natural de vitaminas A, B1, B2, C e E, além de ser um booster poderoso de cálcio e ferro.

Segundo a dermatologista e diretora científica da Noviole, Daniele Balbi, “uma das principais queixas nos consultórios é a sensibilidade do rosto e do couro cabeludo; e formulações à base de pimenta rosa atuam como sequestradores de radicais livres, inibindo o estresse oxidativo, além de prevenir a liberação de substâncias pro-inflamatórias”.

Mas será que qualquer pessoa deveria usar? A médica ressalta que a indicação deve ser feita sempre por um dermatologista, de acordo com a necessidade de cada um, mas estudos comprovam que o componente não oferece risco a nenhum tipo de pele. “Estudos mostram que alterações na microflora da derme desempenham um papel importante em condições como dermatite atópica, psoríase, acne e câncer de pele. Atualmente, existem mais de 45 milhões de pessoas vivendo com alguma patologia associada às irritações, sendo 10% somente no Brasil”, completa.

Com objetivo de atender às necessidades desse mercado, a Noviole – ecolaboratório com soluções dermatológicas para saúde cutânea, desenvolveu uma grande inovação em eficácia e segurança para o controle da rosácea e da sensibilidade, a linha Sensi®. Com sérum facial e shampoo sólido que estimulam os mecanismos naturais de defesa, tornando a pele mais resistente e com menos irritação, de forma prolongada.

LEIA MAIS Tomar sol controla ansiedade e depressão

Por que incluir a linha Sensi® na sua rotina de skincare?

Sensi® prioriza fitoativos dermatológicos inovadores de alta performance, provenientes da biodiversidade brasileira e, com a pimenta rosa, associada aos outros ativos naturais – açaí, pequi, aloe vera e outros clássicos da dermatologia, oferece ação altamente neurocalmante, antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante, hidratante e reparadora da barreira cutânea, controlando a rosácea e demais sintomas – como eritema, ardência, prurido e dolorimento.

Resultados clínicos de eficácia após 30 dias de uso**:

80% controle da rosácea, com até 100% de regressão do eritema;

83% percebem ação calmante imediata e controle da sensibilidade;

87% hidratação do rosto e do couro cabeludo sensíveis/sensibilizados;

80% diminuição da vermelhidão, ardência, queimação e coceira da pele.

Todos os produtos da Noviole possuem fórmula natural e limpa, sem perfume e conservantes irritantes, além de serem livres de ingredientes que causam riscos à saúde ou ao ambiente. Seguro para gestantes, lactantes e pós-procedimento imediato.

Noviole Sérum Sensi® Booster Calmante

Preço sugerido ao consumidor: R$ 95,00 (30ml) e R$ 154,00 (60ml)

Noviole Shampoo Sólido Sensi® Calmante – 85g

Preço sugerido ao consumidor: R$ 69,00

*Adilson Roberto Locali-Pereira, Nathalie Almeida Lopes & Vânia Regina Nicoletti (2022): Pink Pepper (Schinusterebinthifolius Raddi) from Extracts to application: Truths about a Fake Pepper, Food Reviews International, DOI: 10.1080/87559129.2022.2062767.

**Testes clínicos com 32 pacientes, mulheres e homens, entre 18 e 65 anos.

Tera Nutrição Vegetal na 28ª Hortitec

Adubos sustentáveis, produzidos a partir da compostagem de lodo de esgoto e outros resíduos orgânicos, estarão em exposição numa das principais feiras de horticultura da América Latina

De 21 a 23 de junho será realizada a 28ª Hortitec – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que acontece no Pavilhão de Exposições da Expoflora de Holambra, no interior paulista. Trata-se do principal evento do setor na América Latina, que terá este ano 490 empresas expositoras e cerca de 32 mil visitantes. A Tera Nutrição Vegetal, uma unidade de negócios da Tera Ambiental, empresa que atua há mais de 20 anos na valorização e transformação de resíduos em adubo orgânico, participará da exposição.

A empresa produz adubo orgânico da linha Tera Base, Tera Mix e Tera Premium a partir da compostagem de resíduos orgânicos urbanos, industriais e agroindustriais, tendo como principal matéria-prima o lodo de esgoto. “Esses insumos, além de sustentáveis, pois seu processamento promove a economia circular, apresentam, comprovadamente, excelentes resultados no sistema solo-planta, podendo ser utilizados em qualquer tipo de plantação de maneira segura, inclusive na horticultura, cujos produtos são destinados à alimentação direta da população”, ressalta Fernando Carvalho Oliveira, engenheiro agrônomo e responsável técnico pelos fertilizantes orgânicos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento