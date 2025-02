Piovezan e Fundação Hermínio Ometto anunciam credenciamento do campus Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, o presidente da Fundação Hermínio Ometto, Fernando Fernandes Alvares Leite, o reitor da entidade, Prof. Dr. José Antonio Mendes, e diretor administrativo-financeiro da entidade, Dr. Francisco Elíseo Fernandes Sanches, anunciaram nesta sexta-feira (31) o credenciamento do campus Santa Bárbara da FHO por parte do Ministério da Educação. A portaria divulgada no Diário Oficial da União permite o início das atividades do campus no Município.

Com história de 50 anos, a Fundação Hermínio Ometto oferecerá em um primeiro momento os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Pedagogia – todos aprovados com o conceito 5 – nota máxima pelo Ministério da Educação.

Os cursos de Engenharia Mecânica e de Engenharia de Computação também serão ofertados após aprovação do MEC. As aulas terão início em 2026, com o primeiro Vestibular e Concurso de Bolsas programado para dezembro deste ano.

“Este é um dia muito especial para a história de Santa Bárbara d’Oeste e de toda a região. A FHO é referência em qualidade de ensino, com cursos impactantes e importantes para a sociedade. É uma notícia que nos deixa muito animados. Santa Bárbara passa a contar com uma universidade com uma história de mais de 50 anos, com know-how incrível e estrutura à altura dos maiores centros de pesquisa do nosso País. Seja bem-vinda, FHO”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“É uma alegria imensa estar aqui com vocês. A FHO é uma instituição filantrópica, com uma história linda e um trabalho imenso realizado em Araras. Vamos repetir esse trabalho em Santa Bárbara d’Oeste. Muito obrigado, prefeito Rafael, pelo apoio durante todo este período”, completou o presidente da Fundação Hermínio Ometto, Fernando Fernandes Alvares Leite.

Fundada em 1973, a Fundação Hermínio Ometto (FHO) oferece no Centro Universitário, com sede em Araras, 23 cursos de graduação, além de especializações, com 7 mil alunos matriculados.

