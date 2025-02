Atacou a moça com agulha, fugiu e c*gou na calça

Um homem que foi acusado de atacar uma mulher com uma agulha no centro de Americana foi detido em ação conjunta das Guardas Municipais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O rapaz negou o crime, mas foi reconhecido pela vítima.

Durante a fuga, R.C.M.D, 27, resistiu e acabou fazendo cocô na calça. Precisou ser levado para se limpar.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

LESÃO CORPORAL Rua da Igaratá n.55

BO GM N.1176/2024 início 00:45 BO PC N-BE3949-1/2025, 2° DP

SUBINSPETORIA ROMU 235 GCM AGUILERA SUBINSP SIDERLEI GCM ELIAS

APOIO APOIO TÁTICO 60 GCM WASHINGTON SUBINSP SANDRIN GCM ANDRADE

Veja a resenha da Guarda de Santa Bárbara sobre atacante

Equipe em patrulhamento preventivo, momento ao se aproximar do semáforo existente ali, avistamos um indivíduo o qual de imediato foi identificado pela equipe sendo o autor, da agressão a uma mulher no centro de Americana.

Ao dar voz de parada, para a abordagem este saiu correndo sendo acompanhado por nós, enquanto o GCM Aguilera saiu na tentativa de cerca indivíduo e deparou com a equipe de SBO que nos apoiou no cerco, sendo assim possível a abordagem em tal, feito buscas pessoais nada ilícito foi localizado, indagado sobre os fatos ocorrido no centro, falou que não teria agredido com agulha não só pediu o dinheiro.

R. foi conduzido ao UPA para que pudesse se limpar já que no momento da abordagem este veio a defecar na calça, em seguida conduzido ao CPJ onde R. foi apresentado ao Dr Robson Gonçalves de Oliveira o qual determinou a elaboração do BO PC e indivíduo permaneceu a disposição policial até a confirmação de identificação dele.

OBS Indivíduo foi reconhecido pela vítima através de fotografia, após reconhecimento foi passado as informações com a foto do mesmo.

