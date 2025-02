Trafica cai com pó do Pablo (Escobar) no São Jorge

Pó do Pablo rodavam em Nova Odessa. Na noite desta quinta para sexta-feira (31/01), uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa deteve em flagrante um indivíduo suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu Rua Cuiabá, no Jardim São Jorge.

Com o suspeito detido, foram localizados pelos guardas municipais Piconi e Prezzi nada menos que 140 invólucros de uma substância em pó branca aparentando ser cocaína e, no console central do veículo, o valor de R$ 2.075,00 “em cédulas variadas” e um celular.

Segundo o registro interno da ocorrência, a Equipe Delta realizada policiamento ostensivo preventivo de rotina pelo Jardim São Jorge quando visualizaram um veículo que, ao perceber a fiscalização de trânsito, transpôs o bloqueio e se evadiu na contramão da via para o interior do bairro, um dos maiores da cidade.

“Que de imediato foi realizado o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos da viatura, onde o veículo VW Jetta branco foi abordado pela Rua Cuiabá”, traz o boletim.

Em revista pessoal no condutor, nada de ilícito fora encontrado inicialmente. “O mesmo alegou que se evadiu do bloqueio pois o veículo se encontra com o licenciamento vencido. Mas, ao averiguarmos o interior do veículo, foram localizados no compartimento embaixo do banco do motorista os 140 invólucros de uma substância em pó branca” e os demais itens.

O condutor confessou aos patrulheiros que reside em Sumaré, que o entorpecente, o dinheiro e o celular eram de sua propriedade e que ele iria vender as drogas “em festas na cidade de Sumaré”.

Diante da confissão, os GCMs deram voz de prisão em flagrante ao condutor J.V.C.C., de 22 anos. O suspeito foi então conduzido até o Plantão Policial da cidade, para apreciação da ocorrência pelo delegado de plantão, que por sua vez ratificou a voz de prisão.

O jovem foi recolhido pela Polícia Civil à Cadeia Pública de Sumaré e os entorpecentes, dinheiro e celular foram apreendidos para perícia e investigação posterior. O veículo foi recolhido ao Pátio Municipal de Nova Odessa, devidos às irregularidades administrativas (falta de licenciamento).

