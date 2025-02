O secretário nacional Denis Andia (MDB) anunciou esta sexta-feira a contratação das 248 moradias do Minha Casa Minha Vida que serão construídas em Santa Bárbara d’Oeste. O empreendimento fica na região próxima ao bairro Vila Rica.

Em postagem na rede social, ele destacou a parceria com o prefeito seu sucessor Rafael Piovezan. “Essa é uma conquista do trabalho que realizamos em Brasília e que traz consigo o olhar de sempre, voltado a melhorar o dia a dia da nossa gente. É mais uma colaboração para o governo do prefeito Rafael Piovezan , dando continuidade ao histórico de avanços em moradias populares que inicie meu primeiro mandato, em 2013″.

Andia relembra histórico de moradias na cidade

Primeiro, foram as 1.320 moradias do Bosque das Árvores, do Minha Casa Minha Vida contratadas, construídas e entregues em 2016.

Leia + sobre política regional

Já da CDHU foram as unidades habitacionais que estão sendo construídos ao lado do Conjunto Roberto Romano, e que foram sorteadas recentemente. Essas unidades tiveram início com um convênio assinado em 2016, junto ao Governo de São Paulo. Inicialmente, eram 200 casas e que depois, ao longo dos anos seguintes, se transformaram em 372 apartamentos.

A nova etapa é essa que traz mais 248 moradias para Santa Bárbara d’Oeste. “Um novo ciclo que vai realizar o sonho de muitas famílias e alavancar mais empregos e renda durante a sua construção, com um investimento de R$ 40,92 milhões.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP