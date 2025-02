O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai completou 45 anos esta sexta-feira. Nome mais promissor da política local das últimas décadas, ele viu sua carreira ter uma derrocada 10 anos atrás, quando ainda não tinha nem 35 anos. Agora o meio político aguarda com certa ansiedade seus próximos passos.

Eleito com 27 anos em 2008 e tido como a grande promessa da política da cidade nessa primeira metade do século XXI, Diego foi reeleito com a maior votação de até então da história de americana.

Ele foi condenado em 2014 a perder o mandato e ficar inelegível por oito anos com as regras de legibilidade mudaram os prazos ficaram mais “leves “ para os punidos pela Justiça Eleitoral.

Agora em 2024, ele trabalhou fortemente para a eleição da irmã Talita Denadai (PDT). O mercado político se assanhou com a possível volta de DDN como secretário ou mesmo com algum cargo na Câmara.

Diego volta, mas respeita irmã

Ele não deve participar/interferir no trabalho da irmã e tem dito isso a quem quer que converse com ele o futuro bate a porta, mas Diego ainda pensa bastante sobre o que vai fazer.

Tempo ele tem e ainda sabe muito bem jogar o jogo eleitoral.

